Ворскла расписала мировую с ЛНЗ в матче 15-го тура УПЛ. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

В первые 15 минут команды создали несколько возможностей. Якубу замыкал навес Кане, но получилось неточно. А ЛНЗ мог забить, но удар Бойко заблокировал Корниенко. Позже Исенко спас после выстрела Хобленко. Впрочем, вплоть до конца первого тайма моменты фактически исчезли – можно вспомнить неточную попытку Степанюка после паса Кане.

Верес перестрелял Металлист 1925 в сумасшедшем матче с 7 голами

На старте второго тайма Ворскла имела возможность выйти вперед, но Пеньков справился с ударом Нестеренко в дальний угол. Полтавчане могли забить со штрафного, но вратарь справился с неплохим ударом Челядина со штрафного. В итоге, командам так и не удалось забить, поэтому игра завершилась 0:0.

Таким образом, Ворскла и ЛНЗ остались в середине таблицы, набрав по 19 и 17 очков соответственно (9 и 10 места).

Кривбасс на выезде одолел Минай и испортил дебют Любеновичу – криворожане возглавили УПЛ, а Бандура стоит полкоманды