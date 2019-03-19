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Ворскла схиляється до звільнення Сачка – відоме ім'я потенційного наступника, – Бурбас

09:15 514 Читать на русском
Ворскла схиляється до звільнення Сачка – відоме ім'я потенційного наступника, – Бурбас
Василь Сачко / ФК Олімпік

Головний тренер Ворскли Василь Сачко, швидше за все, покине полтавську команду. Відомо, хто може замінити наставника.

Ворскла роздумує над варіантом звільнення головного тренера Василя Сачка, повідомляє журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас. На його місце може прийти Валерій Кривенцов.

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Сам наставник вже заявив, що готовий моментально покинути команду, якщо справа в ньому.

Сачко очолює Ворсклу з 2014 року і встиг виграти з командою бронзові нагороди УПЛ у сезоні 2017/18.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Ворскла Ворскла Василь Сачко Василь Сачко Ігор Бурбас
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