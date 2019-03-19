Рябоконь залишиться в Десні, зимовим новачкам знизять зарплати

Збірна України — 06:30 712
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Збірна України провела відкрите тренування
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Мане став головною ціллю Зідана на підсилення РеалаІспанія — 00:51 1450
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Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показникамиБельгія — 18 бер 2606
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Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобаєтьсяЄвро-2020 — 18 бер 4537
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Ворскла у матчі з трьома пенальті зіграла внічию проти Арсенала-Київ та пролетіла повз першу шістку УПЛУкраїна — 18 бер 6827