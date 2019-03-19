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Рябоконь залишиться в Десні, зимовим новачкам знизять зарплати

08:52 398 Читать на русском
Рябоконь залишиться в Десні, зимовим новачкам знизять зарплати
Олександр Рябоконь / УПЛ

Чернігівська Десна не буде звільняти Олександра Рябоконя з посади головного тренера.

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь продовжить свою роботу в чернігівській команді попри непотрапляння в першу шістку, повідомляє Футбол News.

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Єдиною зміною стане зниження зарплат зимовим новачкам, оскільки в них є про це пункт у контракті, якщо сіверяни не потраплять у верхню частину таблиці за підсумками першого етапу УПЛ.

Зимою Десну поповнили Темур Парцванія, Андрій Богданов, Михайло Козак, Дмитро Немчанінов та Михайло Сергійчук.

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