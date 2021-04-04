Ворскла – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ із поверненням лідера "гірників"
У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла приймає донецький Шахтар. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Ворскла – Шахтар розпочався о 17:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок показує телеканал "Футбол 1", натомість "Футбол 24" веде текстову онлайн-трансляцію двобою.
Ворскла – Шахтар: анонс матчу УПЛ
До основи донеччан після вимушеної паузи повернувся хавбек Тарас Степаненко. Травма лідера "гірників", попри побоювання, виявилася не надто серйозною. Також у центрі оборони зіграє дует Кривцов-Бондар, а ліворуч вийде Сіпріано.
Стартові склади команд:
Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Яворський, Якубу – Луїзао, Пуцлін, Тілль, Кане – Степанюк, Кулач
Запасні: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядін, Скляр, Ребенок, Щербак
Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Бондар, Сіпріано – Степаненко – Майкон, Патрік – Марлос, Соломон – Мораєс
Запасні: Пятов, Вітао, Маркос Антоніо, Дентінью, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо, В'юнник
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