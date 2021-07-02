Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про перехід українського форварда нігерійського походження Адерінсоли Есеоли.

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Полтавський клуб не розкриває деталі угоди із нападником, який до цього виступав за казахський Кайрат з 2018 року. В активі Есеоли 84 матчі за алматинців, у яких він відзначився 38 голами та 8 результативними передачами.

До слова, Адерінсола народився у Житомирі. Нападник свого часу перебував у системі Динамо, виступав за Арсенал-Київ та Зірку в українській першості.

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