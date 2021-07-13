Богдан Кушніренко приєднався до Ворскли, інформує офіційний сайт клубу. Контракт з 25-річним оборонцем підписаний на один сезон.

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Богдан не вперше виступатиме у Полтаві – раніше він 2 роки грав за однойменний клуб. У 2018-му він перебрався у Миколаїв, де минулого сезону взяв участь у 28 матчах, забивши 10 м'ячів та раз асистувавши.

До слова, Кушніренко матиме змогу дебютувати за "біло-зелених" вже 26 липня – команда Юрія Максимова стартує в УПЛ поєдинком проти СК Дніпро-1.

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