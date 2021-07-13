Богдан Кушниренко присоединился к Ворскле, информирует официальный сайт клуба. Контракт с 25-летним защитником подписан на один сезон.

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Богдан не впервые будет выступать в Полтаве – ранее он 2 года играл за одноименный клуб. В 2018-м он перебрался в Николаев, где в прошлом сезоне принял участие в 28 матчах, забив 10 мячей и раз ассистировав.

К слову, Кушниренко сможет дебютировать за "бело-зеленых" уже 26 июля – команда Юрия Максимова стартует в УПЛ поединком против СК Днепр-1.

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