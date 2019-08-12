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Ворскла підписала нападника молодіжної збірної Албанії

16:18 418 Читать на русском
Ворскла підписала нападника молодіжної збірної Албанії
Рубін Хебай / Ворскла

Ворскла підсилила атакувальну ланку на початку сезону 2019/20.

Полтавський клуб уклав угоду з албанським нападником Рубіном Хебаєм, повідомляє офіційний сайт Ворскли. Контракт розрахований на 2 роки. Форвард виступатиме за команду Косовського під 10 номером.

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До слова, останнім клубом Хебая був словенський Домжале, який нападник покинув влітку цього року. У минулому сезоні Хебай зіграв 25 поєдинків, у яких забив 8 голів та віддав асист.

Зауважимо, що 21-річний футболіст викликається до молодіжної збірної Албанії. У його активі 8 поєдинків та три голи.

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