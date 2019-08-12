Ворскла підписала нападника молодіжної збірної Албанії

Ворскла підсилила атакувальну ланку на початку сезону 2019/20.

Полтавський клуб уклав угоду з албанським нападником Рубіном Хебаєм, повідомляє офіційний сайт Ворскли. Контракт розрахований на 2 роки. Форвард виступатиме за команду Косовського під 10 номером.

"Грати в УПЛ – це велика відповідальність": новачок Ворскли розповів про перші дні в Україні

До слова, останнім клубом Хебая був словенський Домжале, який нападник покинув влітку цього року. У минулому сезоні Хебай зіграв 25 поєдинків, у яких забив 8 голів та віддав асист.

Зауважимо, що 21-річний футболіст викликається до молодіжної збірної Албанії. У його активі 8 поєдинків та три голи.

"Гол Мораєса – велика помилка оборони Динамо". Чому Жерсон Родрігес – "саме той", а про Брюгге ніхто не думав