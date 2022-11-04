У четвер, 3 листопада, в Будинку футболу відбулася нарада керівників УАФ, під час якої обговорили нюанси підготовки спільної заявки Іспанії, Португалії та України на проведення ЧС-2030.

"Під час підготовки необхідних документів потрібно враховувати, що ми розглядаємо варіанти проведення матчів ЧС-2030 на всій території України, у тому числі – Донбасу та Криму. Тому прошу опрацювати інформацію про об'єкти, які можна буде задіяти для проведення чемпіонату світу в нашій країні з урахуванням цієї вимоги", – цитує генерального секретаря Юрія Запісоцького офіційний сайт УАФ.

Суд призначив запобіжний захід генсеку УАФ у справі про злочинні закупівлі – мільйони пішли на уявну їжу

Також він зазначив, що 4 листопада відбудеться засідання Оргкомітету ФІФА з підготовки заявки на проведення ЧС-2030, в якому візьмуть участь представники національних асоціацій України, Іспанії та Португалії. За підсумками цієї зустрічі ухвалять рішення щодо подальших кроків із підготовки спільної заявки на проведення матчів чемпіонату світу.

Нагадаємо, Україна вирішила приєднатися до Іспанії та Португалії в боротьбі за право прийняти матчі чемпіонату світу-2030. Конкурентами в боротьбі за проведення Мундіалю є спільна заявка Єгипту, Греції та Саудівської Аравії.

Петраков має піти – ставка на результат не зіграла, рівень футболу падає, істерична родзинка приїлася