Ворскла на своєму сайті оголосила про трансфер захисника бразильського клубу Метрополітано Тіаго Сантани.

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25-річний оборонець став лише другим новачком полтавців у літнє міжсезоння. Футболіст виступатиме за команду Віктора Скрипника на правах оренди протягом наступного сезону – до 30 червня 2024 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються. У новій команді бразилець гратиме під номером 74.

До слова, для Сантани це перший закордонний трансфер – раніше він виступав лише у Бразилії (серед найвідоміших команд – Віторія, Греміо та Палмейрас).

Нагадаємо, вже у четвер, 27 липня, Ворскла стартує у розіграші Ліги конференцій – у номінально домашньому матчі 2-го кваліфікаційного раунду полтавців прийматимуть грузинську Ділу.

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