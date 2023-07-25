Француз Ндіайє Пап Альюн став гравцем ФК Шанлиурфаспор, який в новому сезоні зіграє у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини

Французький захисник Ндіайє Пап Альюн, який свого часу виступав у складі полтавської Ворскли, знайшов новий клуб.

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Футболіст продовжить кар'єру у складі новачка другого дивізіону Туреччини – Ндіайє підписав контракт з клубом Шанлиурфаспор. Про це пише прес-служба. Деталі угоди не розголошуються.

Попереднім клубом Ндіайє був Альтах. У складі австрійського клубу він провів 24 матчі, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що Альюн виступав за Ворсклу з 2019 по 2021 рік, покинувши команду зі скандалом. Футболіст не захотів продовжувати контракт із полтавцями, ймовірно, з фінансових причин, що призвело до низки різких висловлювань із боку представників клубу.

До слова, днями до турецького Шанлиурфаспора приєднався інший екс-гравець Ворскли – Олів'є Тілль.

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