Ворскла перед стартом в еврокубках подписала защитника – легионер стал лишь вторым новичком полтавчан
"Зелено-белые" усилили оборонительную линию представителем Бразилии.
Ворскла на своем сайте объявила о трансфере защитника бразильского клуба Метрополитано Тиаго Сантаны.
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25-летний защитник стал лишь вторым новичком полтавчан в летнее межсезонье. Футболист будет выступать за команду Виктора Скрипника на правах аренды в течение следующего сезона – до 30 июня 2024 года. Финансовые детали сделки не разглашаются. В новой команде бразилец будет играть под номером 74.
К слову, для Сантаны это первый зарубежный трансфер – ранее он выступал только в Бразилии (среди самых известных команд – Витория, Гремио и Палмейрас).
Напомним, уже в четверг, 27 июля, Ворскла стартует в розыгрыше Лиги конференций – в номинально домашнем матче 2-го квалификационного раунда полтавчане будут принимать грузинскую Дилу.
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