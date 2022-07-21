Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти АІКа.

Всього до заявки Ворскли на матч Ліги конференцій зі шведським АІКом потрапило 25 гравців, повідомляє офіційний сайт полтавців. Гру точно пропустять Чеснаков та Скляр, які не потрапили до списку через ушкодження.

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Воротарі: Різник, Ткаченко, Ісенко, Домолега.

Захисники: Пердута, Філіпе, Бацула, Якубу, Яворський, Ізотов, Крупський, Хрипчук, Зайков, Мельничук.

Півзахисники: Пуцлін, Черниш, Челядін, Амількар, Кулаковський, Олійник.

Нападники: Кравчук, Степанюк, В. Тілль, Козиренко, Марлісон.

Нагадаємо, поєдинок Ворскла – АІК відбудеться вже сьогодні, 21 липня, початок о 20:00. Матч-відповідь відбудеться 27 липня, початок о 20:00.

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