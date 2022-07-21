Главный тренер Ворсклы Виктор Скрипник определился со списком игроков, которые примут участие в матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против АИКа.

Всего в заявку Ворсклы на матч Лиги конференций со шведским АИКом попало 25 игроков, сообщает официальный сайт полтавчан. Игру точно пропустят Чеснаков и Скляр, не попавшие в список из-за повреждений.

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Вратари: Ризнык, Ткаченко, Исенко, Домолега.

Защитники: Пердута, Филипе, Бацула, Якубу, Яворский, Изотов, Крупский, Хрипчук, Зайков, Мельничук.

Полузащитники: Пуцлин, Черныш, Челядин, Амилькар, Кулаковский, Олийник.

Нападающие: Кравчук, Степанюк, В. Тилль, Козыренко, Марлисон.

Напомним, поединок Ворскла – АИК состоится уже сегодня, 21 июля, начало в 20:00. Ответный матч состоится 27 июля, начало в 20:00.

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