Ворскла объявила заявку на матч Лиги конференций – полтавчане имеют две потери
Главный тренер Ворсклы Виктор Скрипник определился со списком игроков, которые примут участие в матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против АИКа.
Всего в заявку Ворсклы на матч Лиги конференций со шведским АИКом попало 25 игроков, сообщает официальный сайт полтавчан. Игру точно пропустят Чеснаков и Скляр, не попавшие в список из-за повреждений.
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Вратари: Ризнык, Ткаченко, Исенко, Домолега.
Защитники: Пердута, Филипе, Бацула, Якубу, Яворский, Изотов, Крупский, Хрипчук, Зайков, Мельничук.
Полузащитники: Пуцлин, Черныш, Челядин, Амилькар, Кулаковский, Олийник.
Нападающие: Кравчук, Степанюк, В. Тилль, Козыренко, Марлисон.
Напомним, поединок Ворскла – АИК состоится уже сегодня, 21 июля, начало в 20:00. Ответный матч состоится 27 июля, начало в 20:00.
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