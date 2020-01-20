Ворскла объявила о трансфере Кулача

Украинский нападающий Владислав Кулач вновь будет выступать в УПЛ в составе полтавской Ворсклы.

Ворскла осуществила трансфер форварда донецкого Шахтера Владислава Кулача, который ранее на правах аренды выступал в Гонведе.

Борячук может присоединиться к Гармашу и Морозюку в Ризеспоре

26-летний нападающий поставил подпись под контрактом сроком на 1,5 года, сообщает пресс-служба полтавского клуба. Ранее Владислав уже выступал в Ворскле на правах аренды, за полтора сезона сыграв 41 матч и забив в них 14 мячей.

Также отмечается, что сегодня Кулач вместе с другими футболистами Ворсклы отправится на первый тренировочный сбор в Турцию. На зимний перерыв команда Юрия Максимова ушла на 11-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру