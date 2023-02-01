32-річний форвард став гравцем Ворскли, інформує офіційний сайт клубу. Термін дії контракту та особисті умови трудової угоди не розголошуються. Лопес вже приєднався до нових одноклубників у турецькому тренувальному таборі.

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Рікардо розпочинав кар'єру у Бразилії, але в 2015-му перебрався в Азію, де грав у Південній Кореї, Японії та Китаї. У 2016-му разом із Чонбук Моторс виграв Лігу чемпіонів АФК. Останнім клубом була Чіба, яку він покинув на правах вільного агента 31 січня.

Лопес має замінити у команді Віктора Скрипника Марлісона, який, перебуваючи у відпустці, порвав хрестоподібні зв’язки у побутовій ситуації та вибув до кінця сезону.

Нагадаємо, на зимову паузу Ворскла пішла на 7-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, у її активі 18 очок.

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