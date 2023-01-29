Нападник Ворскли Марлісон не зможе більше допомогти полтавському клубу в сезоні 2022/23.

Пресслужба Ворскли повідомила, що Марлісон та Сефері відсутні на тренувальних зборах команди. Причиною відсутності бразильця стала важка травма, повідомляє ТаТоТаке.

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Цікаво, що Марлісон травмувався не на тренуванні, а в побутовій ситуації під час відпустки. До повноцінних тренувань зможе повернутись лише влітку. Сефері ж розв'язує юридичні питання з клубом. Ворскла вже знайшла досвідчену заміну Марлісону – прізвище гравця, який має приєднатись з дня на день, не розкривається.

Додамо, що бразилець зіграв у 12 матчах за Ворсклу в цьому сезоні, в яких записав до свого активу 3 голи та результативну передачу.

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