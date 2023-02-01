Напередодні з'явилась інформація, що Динамо зробило пропозицію Аль-Айну щодо 33-річного вінгера. Сам футболіст має шалене бажання повернутись грати у Київ, стверджує журналіст Ігор Бурбас.

Динамо зробило Аль-Айну пропозицію щодо Ярмоленка, – журналіст

Фінансова сторона питання для Андрія нібито не має жодного значення, тому в Туреччину він точно не поїде. У Ярмоленка ще є чинний до літа контракт із клубом з ОАЕ. Якщо не вдасться домовитись про відхід зараз, то вінгер повернеться у Київ безкоштовно влітку.

Нагадаємо, Ярмоленко перебрався в Аль-Айн у липні 2022-го й відтоді провів за команду Сергія Реброва 17 поєдинків, у яких відзначився 7 голами та 4 результативними передачами.

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