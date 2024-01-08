Полтавський клуб поїде на зимові збори у повному складі.

Виконувач обов'язків головного тренера Ворскли Сергій Долганський визначився з асистентами, які допомагатимуть йому у полтавському клубі, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

Ворскла офіційно визначилась з заміною Скрипнику

До тренерського штабу 49-річного фахівця увійшли Вадим Сапай, Вячеслав Нівінський та Олександр Ситник. За роботу з воротарями відповідатиме Юрій Шевчук, який раніше працював у команді Сергія Лавриненка у Вересі.

Нагадаємо, Долганський замінив на посаді наставника Ворскли Віктора Скрипника, який очолив Металіст 1925.

До слова, на зимову паузу Ворскла пішла на сьомій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 23 очки.

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