Прес-служба Ворскли оголосила про призначення Сергія Долганського виконувачем обов'язків головного тренера команди (попереднім наставником був Віктор Скрипник, який працював з "зелено-білими" з липня 2022-го по грудень 2023 року).

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Інформацію щодо того, хто увійде до штабу 49-річного фахівця, буде оголошено найближчим часом.

До слова, раніше ЗМІ також сватали у полтавський клуб Олександра Хацкевича, Юрія Вірта, албанця Арменда Даллку та серба Йована Маркоскі.

Нагадаємо, Долганський – справжня легенда клубу. Він тричі виступав у складі Ворскли (2001-2002, 2003-2004 та 2005-2013) і провів за "зелено-білих" понад 200 матчів. З 2019 року тренер відповідав у полтавській команді за підготовку воротарів.

На зимову паузу Ворскла пішла на сьомій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 23 очки.

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