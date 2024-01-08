Полтавский клуб поедет на зимние сборы в полном составе.

Исполняющий обязанности главного тренера Ворсклы Сергей Долганский определился с ассистентами, которые будут помогать ему в полтавском клубе, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

Ворскла официально определилась с заменой Скрипнику

В тренерский штаб 49-летнего специалиста вошли Вадим Сапай, Вячеслав Нивинский и Александр Сытник. За работу с вратарями будет отвечать Юрий Шевчук, который ранее работал в команде Сергея Лавриненко в Вересе.

Напомним, Долганский заменил на посту наставника Ворсклы Виктора Скрипника, который возглавил Металлист 1925.

К слову, на зимнюю паузу Ворскла ушла на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 23 очка.

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