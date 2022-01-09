Голкіпер Дмитро Різник став найкращим гравцем Ворскли за підсумками 2021-го, повідомляє офіційний сайт полтавців.

"Шахтар не втратив інтерес до Різника", – Циганик

"Мені дуже приємно, що я отримав таку честь у голосуванні серед фанатів. Визнання найкращим у команді, яка тебе виховувала з дитинства, дала квиток у великий футбол – невимовна радість. Але в будь-якому успіху лише певний відсоток моїх заслуг. Слід подякувати всім, хто інвестував у мої досягнення – від найвищого керівництва клубу до персоналу.

Ворскла – команда, що має душу та неабиякий характер. У другій частині сезону ми обов'язково покажемо, що наші претензії на високі місця у турнірній таблиці є небезпідставними", – сказав Різник.

У нинішньому сезоні УПЛ 22-річний голкіпер провів 17 матчів, в яких пропустив 17 м'ячів.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ