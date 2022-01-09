Ворскла назвала лучшего игрока 2021 года
Полтавский клуб подвел итоги в прошлом году.
Голкипер Дмитрий Ризнык стал лучшим игроком Ворсклы по итогам 2021-го, сообщает официальный сайт полтавчан.
"Шахтер не потерял интерес к Ризныку", – Цыганык
"Мне очень приятно, что я получил честь в голосовании среди фанатов. Признание лучшим в команде, воспитывавшей тебя с детства, дала билет в большой футбол – неописуемая радость. Но в любом успехе только определенный процент моих заслуг. Следует поблагодарить всех, кто инвестировал в мои достижения – от высшего руководства клуба до персонала.
Ворскла – команда, имеющая душу и незаурядный характер. Во второй части сезона мы обязательно покажем, что наши претензии на высокие места в турнирной таблице небезосновательны", – сказал Ризнык.
В нынешнем сезоне УПЛ 22-летний голкипер провел 17 матчей, в которых пропустил 17 мячей.
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