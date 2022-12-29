"Трубіну потрібна конкуренція. Найімовірнішим продовженням кар'єри Різника може стати Шахтар. Вони справді дуже цікавляться цим воротарем. Інтерес не зник", – сказав журналіст у своїй програмі Циганик LIVE.

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Портал Transfermarkt оцінює Різника у 2 млн євро. У нинішньому сезоні УПЛ Дмитро провів 17 матчів, в яких пропустив 17 голів. На зимову перерву Ворскла пішла на 5-й сходинці УПЛ.

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін зіграв у 12-ти поєдинках УПЛ та пропустив 8 м'ячів.

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