"Шахтар не втратив інтерес до Різника", – Циганик
21:54 - Читать на русском
Журналіст Ігор Циганик поділився можливим розвитком кар'єри воротаря Ворскли Дмитра Різника.
"Трубіну потрібна конкуренція. Найімовірнішим продовженням кар'єри Різника може стати Шахтар. Вони справді дуже цікавляться цим воротарем. Інтерес не зник", – сказав журналіст у своїй програмі Циганик LIVE.
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Портал Transfermarkt оцінює Різника у 2 млн євро. У нинішньому сезоні УПЛ Дмитро провів 17 матчів, в яких пропустив 17 голів. На зимову перерву Ворскла пішла на 5-й сходинці УПЛ.
Воротар Шахтаря Анатолій Трубін зіграв у 12-ти поєдинках УПЛ та пропустив 8 м'ячів.
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