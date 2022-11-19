У попередньому турі обидві команди зуміли відібрати очки у грандів українського футболу: Колос розписав безгольову нічию з Динамо, а Ворскла вкрала перемогу в СК Дніпро-1. Тож дуель Вишняк-Скрипник викликала особливий інтерес. Окрім того, наставник полтавців святкував сьогодні 53-річчя, а поєдинок проти "хліборобів" був для нього 90-м в УПЛ – хотілось відсвяткувати подвійний ювілей перемогою.

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Вже на 3-й хвилині Ворскла заробила кутовий, який подав Юрченко. М'яч відскочив до Степанюка і Руслан намагався розрядити свою гармату з лінії штрафного – захисник самовіддано заблокував удар. Згодом Бацула з правого флангу закручував сферу у дальній кут – Волинець контролював ситуацію. До середини тайму гра проходила без небезпечних моментів, хоча обидві команди намагались загострювати поблизу воріт один одного.

Зрештою, одна з чергових атак Ворскли завершилась голом. Пердута пройшов правим флангом, навісив у штрафний майданчик, але захисники зуміли вибити ближче до лінії. Там сферу підхопив Челядін і відпасував вліво на Сефері – Таулант обвідним ударом закрутив круглого у дальній кут. Згодом Юрченко ледь не подвоїв, пробиваючи з-за меж воротарського – Волинець у падінні зумів відбити. За мить Владлен вдруге змарнував нагоду забити, коли після шаленого прориву Пердути не зміг перехитрити захисника і його удар було заблоковано.

У відповідь Болбат завдав гарматного удару здалеку – м'яч влучив у поперечину і, здавалось, перетнув лінію. Але VAR у матчі не було, а арбітри вказали на продовження гри.

По перерві Колос міг зрівнювати: Богданов прострілив з лівого флангу і Смирний, який набігав на м'яч, дивом не забив – сфера пролетіла повз стійку. За мить стріляв Мякушко – також над воротами Різника. Згодом Богданов з перспективного стандарту на лінії штрафного влучив у стінку. На 64-й хвилині Безбородько отримав довжелезний пас з центра поля, накрутив двох захисників у воротарському майданчику, але пробити не встиг – Яворський вирішив підіграти собі руками і поклав Дениса на газон. Арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Мілько, розвівши по кутах Різника і м'яч.

В середині другого тайму Ворскла на добрі 10 хвилин притисла Колос до своїх воріт, накочуючи атаку за атакою і ледь не забила: Челядін небезпечно замикав навіс з лівого флангу головою – поруч зі стійкою. У відповідь Богданов зі стандарту закинув сферу у воротарський і Безбородько тім'ячком також пробив повз ворота. За мить Юрченко схопився за серце, коли з вигідної позиції вистрілив по горобцях.

За 10 хвилин до завршення основного часу Челядін отримав пас за спини захисників, увірвався у штрафний і пробив. Волинець у падінні відбив перед собою, а Степанюк з-під Чоботенка з гострого кута вивів полтавців вперед.

Перемога принесла Ворсклі 18 очок і шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Колос з 16-ма пунктами опустився на восьмий рядок.

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