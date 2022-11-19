В поединке 14-го тура УПЛ "хлеборобы" на своем поле уступили "зелено-белым". Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В предыдущем туре обе команды сумели отобрать очки у грандов украинского футбола: Колос расписал безголевую ничью с Динамо, а Ворскла украла победу у СК Днепр-1. Так что дуэль Вишняк-Скрипник вызвала особый интерес. Кроме того, наставник полтавчан праздновал сегодня 53-летие, а поединок против "хлеборобов" был для него 90-м в УПЛ – хотелось отпраздновать двойной юбилей победой.

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Уже на 3-й минуте Ворскла заработала угловой, который подал Юрченко. Мяч отскочил к Степанюку и Руслан пытался разрядить свою пушку с линии штрафной – защитник самоотверженно заблокировал удар. Впоследствии Бацула с правого фланга закручивал сферу в дальний угол – Волынец контролировал ситуацию. До середины тайма игра проходила без опасных моментов, хотя обе команды пытались заострять у ворот друг друга.

В конце концов, одна из очередных атак Ворсклы завершилась голом. Пердута прошел по правому флангу, навесил в штрафную, но защитники сумели выбить ближе к линии. Там сферу подхватил Челядин и отпасовал на Сефери влево – Таулант обводным ударом закрутил круглого в дальний угол. Впоследствии Юрченко едва не удвоил, пробивая из-за пределов вратарской – Волынец в падении сумел отбить. Через мгновение Владлен второй раз упустил возможность забить, когда после бешеного прорыва Пердуты не смог перехитрить защитника и его удар был заблокирован.

В ответ Болбат нанес пушечный удар издалека – мяч попал в перекладину и, казалось, пересек линию. Но VAR в матче не было, а арбитры указали на продолжение игры.

После перерыва Колос мог сравнивать: Богданов прострелил с левого фланга и набегавший на мяч Смирный чудом не забил – сфера пролетела мимо стойки. Через мгновение стрелял Мякушко – также над воротами Ризныка. Впоследствии Богданов с перспективного стандарта на линии штрафной попал в стенку.

На 64-й минуте Безбородько получил длиннющий пас с центра поля, накрутил двух защитников во вратарской, но пробить не успел – Яворский решил подыграть себе руками и положил Дениса на газон. Арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Милько, разведя по углам Ризныка и мяч.

В середине второго тайма Ворскла на добрых 10 минут прижала Колос к своим воротам, накатывая атаку за атакой и едваь не забила: Челядин опасно замыкал навес с левого фланга головой рядом со стойкой. В ответ Богданов со стандарта забросил сферу во вратарский и Безбородько головой также пробил мимо ворот. Через мгновение Юрченко схватился за сердце, когда с выгодной позиции выстрелил по воробьям.

За 10 минут до завершения основного времени Челядин получил пас за спины защитников, ворвался в штрафную и пробил. Волынец в падении отбил перед собой, а Степанюк из-под Чоботенко с острого угла вывел полтавчан вперед.

Победа принесла Ворскле 18 очков и шестую строчку турнирной таблицы УПЛ, Колос с 16 пунктами опустился на восьмую строчку.

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