Ворскла молиться на Арсенал, а міланські "скажені пси" б'ються за Гаттузо – топ-5 матчів 4 туру Ліги Європи

Представляємо 5 найцікавіших матчів 4 туру групового раунду Ліги Європи 2018/19.

Лаціо – Марсель

19.55. Рим, Стадіо Олімпіко

Попередній матч між командами практично вбив інтригу в групі. Марсель програв і зменшив свої шанси на вихід у плей-офф до мінімуму. Після тієї невдачі Олімпік ще й у чемпіонаті провалився – дві "сухі" поразки викинули їх за межі топ-4. Клуб якраз продовжив контракт з Руді Гарсією, а отже хаос в обороні нікуди не зникне. Якщо не рахувати лідерів на протилежних кінцях турнірної таблиці, то Марсель водночас найбільше забиває і найбільше пропускає в Лізі 1. Яскравий футбол проти римлян гарантований.

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Генк – Бешикташ

19.55. Генк, Кристал-Арена

Суперники підходять до матчу з кардинально різним настроєм. Генк лідирує в бельгійському чемпіонаті, а загалом зазнав лише однієї поразки в сезоні. У той же час Бешикташ виграв тільки один з 6 останніх матчів. Два тижні тому очна зустріч завершилася дещо неочікувано – команда Руслана Маліновського за безпосередньої участі українця розбила опонента в Стамбулі, завдяки чому Бельгія обійшла УПЛ в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Однак у групі Ліги Європи ще нічого не відомо – одна зустріч може все змінити.

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Арсенал – Спортінг Лісабон

22.00. Лондон, Емірейтс

Зустріч суперників полтавської Ворскли. Українцям вигідно, щоб в Лондоні виграв фаворит, тоді у підопічних Василя Сачка у випадку перемоги над Карабахом залишаться непогані шанси на плей-офф. Арсенал вже в цьому турі може забезпечити собі єврокубкову весну, після чого до Полтави приїде, скоріш за все, послаблений склад "канонірів", з яким можна буде поборотися за очки. Сьогоднішній успіх лондонців більш ніж передбачуваний – Унаї Емері не програє з літа, а лісабонський Спортінг нещодавно звільнив тренера.

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Бетіс – Мілан

22.00. Севілья, Беніто Вільямарін

Нещодавно Бетіс покарав "россонері" на Сан-Сіро, але той поєдинок, попри прогнози, не став останнім для Дженнаро Гаттузо на чолі Мілана. "Скажені пси" Ріно з тих пір навпаки вибудували серію з трьох важких перемог в Серії А та піднялися у зону Ліги чемпіонів. У Бетіса на внутрішній арені все поки що погано. "Вердібланкос" не виправдовують видані на старті сезону аванси – 1 очко в 4 турах з кінця вересня. Ліга Європи складається краще для Кіке Сетьєна, тут його команда почувається комфортно, очолюючи квартет.

Селтік – РБ Лейпциг

22.00. Глазго, Селтік Парк

РБ Лейпциг відмінно йде по сезону – перебуває в групі лідерів Бундесліги, впевнено перемагає у Лізі Європи. Ральф Рангнік активно ротує склад, але результатам це не шкодить. Вдома "бики" не мали проблем з Селтіком, на виїзді – очікується важчий поєдинок. Брендан Роджерс хоч і не лідирує в шотландській Прем'єр-лізі, але зливати єврокубки не планує. На власному стадіоні Селтік мусить брати очки, бо ситуація в групі складна – два "ред булли" серйозно обрізали "кельтам" крила.

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