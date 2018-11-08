toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЮВЕНТУС - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИГА ЕВРОПЫ

Ворскла молится на Арсенал, а миланские "бешеные псы" бьются за Гаттузо – топ-5 матчей 4 тура Лиги Европы

09:00 8 Читати українською
Ворскла молится на Арсенал, а миланские "бешеные псы" бьются за Гаттузо – топ-5 матчей 4 тура Лиги Европы
Арсенал должен помочь Ворскле / Twitter

Представляем 5 самых интересных матчей 4 тура группового раунда Лиги Европы 2018/19.

Лацио – Марсель

19.55. Рим, Стадио Олимпико

Предыдущий матч между командами практически убил интригу в группе. Марсель проиграл и уменьшил свои шансы на выход в плей-офф к минимуму. После той неудачи Олимпик еще и в чемпионате провалился – два "сухие" поражения выбросили их за пределы топ-4. Клуб как раз продлил контракт с Руди Гарсией, а следовательно хаос в обороне никуда не исчезнет. Если не считать лидеров на противоположных концах турнирной таблицы, то Марсель одновременно больше всех забивает и больше всех пропускает в Лиге 1. Яркий футбол против римлян гарантирован.

Мощный Лондон, феерическая Испания и фиаско французов – самые короткие итоги 3 тура Лиги Европы

Генк – Бешикташ

19.55. Генк, Кристалл-Арена

Соперники подходят к матчу с кардинально разным настроением. Генк лидирует в бельгийском чемпионате, а в целом потерпел лишь одно поражение в сезоне. В то же время Бешикташ выиграл только один из 6 последних матчей. Две недели назад очная встреча завершилась немного неожиданно – команда Руслана Малиновского при непосредственном участии украинца разбила оппонента в Стамбуле, благодаря чему Бельгия обошла УПЛ в таблице коэффициентов УЕФА. Однако в группе Лиги Европы еще ничего не известно – одна встреча может все изменить.

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла одну позицию в рейтинге – почему это произошло и что дальше

Арсенал – Спортинг Лиссабон

22.00. Лондон, Эмирейтс

Встреча соперников полтавской Ворсклы. Украинцам выгодно, чтобы в Лондоне выиграл фаворит, тогда у подопечных Василия Сачко в случае победы над Карабахом останутся неплохие шансы на плей-офф. Арсенал уже в этом туре может обеспечить себе еврокубковую весну, после чего в Полтаву приедет, скорее всего, ослабленный состав "канониров", с которым можно будет побороться за очки. Сегодняшний успех лондонцев более чем предсказуем – Унаи Эмери не проигрывает с лета, а лиссабонский Спортинг недавно уволил тренера.

Арсенал и Ливерпуль разошлись миром на Эмирейтс – неотвратимость VAR и центр поля, нивелирующий прогресс Клоппа

Бетис – Милан

22.00. Севилья, Бенито Вильямарин

Недавно Бетис наказал "россонери" на Сан-Сиро, но тот поединок, вопреки прогнозам, не стал последним для Дженнаро Гаттузо во главе Милана. "Бешеные псы" Рино с тех пор наоборот выстроили серию из трех тяжелых побед в Серии А и поднялись в зону Лиги чемпионов. У Бетиса на внутренней арене все пока плохо. "Вердибланкос" не оправдывают выданные на старте сезона авансы – 1 очко в 4 турах с конца сентября. Лига Европы складывается лучше для Кике Сетьена, здесь его команда чувствует себя комфортно, возглавляя квартет.

Селтик – РБ Лейпциг

22.00. Глазго, Селтик Парк

РБ Лейпциг отлично идет по сезону – находится в группе лидеров Бундеслиги, уверенно побеждает в Лиге Европы. Ральф Рангник активно ротирует состав, но результатам это не вредит. Дома "быки" не имели проблем с Селтиком, на выезде – ожидается тяжелый поединок. Брендан Роджерс хоть и не лидирует в шотландской Премьер-лиге, но сливать еврокубки не планирует. На собственном стадионе Селтик должен брать очки, потому что ситуация в группе сложная – два "ред булла" серьезно обрезали "кельтам" крылья.

Казус Коноплянки, Роналду та екс-"гірник" карають Срну, падіння Неймара і голи братів Азара – топ-фішки євровікенду

Лига Европы4 турСелтик Парк (Глазго)

Селтик - РБ Лейпциг: Четверг 08 ноября 2018

Селтик
до матча
16
час
:
44
мин
РБ Лейпциг
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Селтик - РБ Лейпциг Арсенал - Спортинг Лиссабон РБ Лейпциг РБ Лейпциг Генк - Бешикташ Лацио - Марсель Бетис - Милан Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Селтик Селтик Генк Генк Бетис Бетис Англия Лига Европы Арсенал Арсенал Лацио Лацио Милан Милан Марсель Марсель Бешикташ Бешикташ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
39
мин
Спартак Москва
19:55
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук