Ворскла молится на Арсенал, а миланские "бешеные псы" бьются за Гаттузо – топ-5 матчей 4 тура Лиги Европы

Представляем 5 самых интересных матчей 4 тура группового раунда Лиги Европы 2018/19.

Лацио – Марсель

19.55. Рим, Стадио Олимпико

Предыдущий матч между командами практически убил интригу в группе. Марсель проиграл и уменьшил свои шансы на выход в плей-офф к минимуму. После той неудачи Олимпик еще и в чемпионате провалился – два "сухие" поражения выбросили их за пределы топ-4. Клуб как раз продлил контракт с Руди Гарсией, а следовательно хаос в обороне никуда не исчезнет. Если не считать лидеров на противоположных концах турнирной таблицы, то Марсель одновременно больше всех забивает и больше всех пропускает в Лиге 1. Яркий футбол против римлян гарантирован.

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Генк – Бешикташ

19.55. Генк, Кристалл-Арена

Соперники подходят к матчу с кардинально разным настроением. Генк лидирует в бельгийском чемпионате, а в целом потерпел лишь одно поражение в сезоне. В то же время Бешикташ выиграл только один из 6 последних матчей. Две недели назад очная встреча завершилась немного неожиданно – команда Руслана Малиновского при непосредственном участии украинца разбила оппонента в Стамбуле, благодаря чему Бельгия обошла УПЛ в таблице коэффициентов УЕФА. Однако в группе Лиги Европы еще ничего не известно – одна встреча может все изменить.

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Арсенал – Спортинг Лиссабон

22.00. Лондон, Эмирейтс

Встреча соперников полтавской Ворсклы. Украинцам выгодно, чтобы в Лондоне выиграл фаворит, тогда у подопечных Василия Сачко в случае победы над Карабахом останутся неплохие шансы на плей-офф. Арсенал уже в этом туре может обеспечить себе еврокубковую весну, после чего в Полтаву приедет, скорее всего, ослабленный состав "канониров", с которым можно будет побороться за очки. Сегодняшний успех лондонцев более чем предсказуем – Унаи Эмери не проигрывает с лета, а лиссабонский Спортинг недавно уволил тренера.

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Бетис – Милан

22.00. Севилья, Бенито Вильямарин

Недавно Бетис наказал "россонери" на Сан-Сиро, но тот поединок, вопреки прогнозам, не стал последним для Дженнаро Гаттузо во главе Милана. "Бешеные псы" Рино с тех пор наоборот выстроили серию из трех тяжелых побед в Серии А и поднялись в зону Лиги чемпионов. У Бетиса на внутренней арене все пока плохо. "Вердибланкос" не оправдывают выданные на старте сезона авансы – 1 очко в 4 турах с конца сентября. Лига Европы складывается лучше для Кике Сетьена, здесь его команда чувствует себя комфортно, возглавляя квартет.

Селтик – РБ Лейпциг

22.00. Глазго, Селтик Парк

РБ Лейпциг отлично идет по сезону – находится в группе лидеров Бундеслиги, уверенно побеждает в Лиге Европы. Ральф Рангник активно ротирует состав, но результатам это не вредит. Дома "быки" не имели проблем с Селтиком, на выезде – ожидается тяжелый поединок. Брендан Роджерс хоть и не лидирует в шотландской Премьер-лиге, но сливать еврокубки не планирует. На собственном стадионе Селтик должен брать очки, потому что ситуация в группе сложная – два "ред булла" серьезно обрезали "кельтам" крылья.

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