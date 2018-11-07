Ворскла – Карабах: прогноз на матч Ліги Європи

Полтавська Ворскла та агдамський Карабах зустрінуться у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Ворскла – Карабах відбудеться 8 листопада в Полтаві на стадіоні імені Бутовського. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Ворскла – Карабах, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Авторитетна британська контора William Hill вважає фаворитом протистояння полтавців. Коефіцієнт на перемогу "зелено-білих" складає 2,45. Трохи менше букмекери вірять в успіх азербайджанців. На них приймають ставки з балом 3,00. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,10.

Схожої думки дотримуються і австрійці з Bwin. На перемогу Ворскли можна поставити з непоганим коефіцієнтом 2,50. Імовірність перемоги Карабаха та нічиєї оцінюється однаково – балом 3,10.

Нагадаємо, що в першому матчі між цими суперниками Ворскла мінімально здолала Карабах завдяки голу Кулача.

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