Ворскла – Карабах: прогноз на матч Лиги Европы

Полтавская Ворскла и агдамский Карабах встретятся в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Ворскла – Карабах состоится 8 ноября в Полтаве на стадионе имени Бутовского. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Ворскла – Карабах, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Авторитетная британская контора William Hill считает фаворитом противостояния полтавчан. Коэффициент на победу "зелено-белых" составляет 2,45. Чуть меньше букмекеры верят в успех азербайджанцев. На них принимают ставки с баллом 3,00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,10.

Схожого мнения придерживаются и австрийцы из Bwin. На победу Ворсклы можно поставить с хорошим коэффициентом 2,50. Вероятность победы Карабаха и ничьей оценивается одинаково – баллом 3,10.

Напомним, что в первом матче между этими соперниками Ворскла минимально одолела Карабах благодаря голу Кулача.

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