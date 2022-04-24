"Кане сейчас находится в Венгрии. По нему были предложения, мы не выступали против. Руководство Ворсклы не вмешивалось в его выбор. Может быть, он решит отдохнуть два-три месяца. Никто не ушел из нашего клуба свободным агентом.

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Футболисты – это наш главный актив. Летом мы хотим максимально плодотворно поработать с футболистами и агентами. Ворскла открыта к диалогу о возможных трансферах", – отметил Лисак в комментарии Футбол News.

Интересно, что по данным Transfermarkt, Кане перебрался в Циндао Хайню в статусе свободного агента. Ворскла же не подтверждала этот переход.

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