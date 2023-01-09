"Привіт, Анатолію! Це Тібо Куртуа. Хочу побажати тобі всього найкращого. Минулого року ми багато разів зіграли один проти одного. Ти дуже добре граєш у Шахтарі та національній збірній України. Для України це дуже добре – мати таких добрих воротарів, як ти та Андрій Лунін. Тому бажаю тобі всього найкращого, продовжуй старанно працювати і, сподіваюся, ти втілиш усі свої мрії", – сказав Куртуа у відеозверненні.

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"Це дуже несподівано та приємно. Я також хочу передати повідомлення Тібо. Привіт, Тібо! Дуже дякую за твоє повідомлення. Я справді щасливий, бо це незвично для мене. Сподіваюся, у майбутньому ми матимемо ще більше цікавих ігор. Все буде добре", – відповів Трубін.

Додамо, що Анатолій провів 18 поєдинків за Шахтар у поточному сезоні, в яких пропустив 21 гол. В 5 матчах голкіперу вдалось втримати ворота на замку.

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