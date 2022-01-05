Ворскла ефектним відео закликала вакцинуватись – Різник у головній ролі
19:07 - Читать на русском
Полтавський клуб зробив суспільно важливу справу, закликавши вболівальників робити щеплення від коронавірусу.
Головною дійовою особою ролика був голкіпер Ворскли та збірної України Дмитро Різник, який і звернувся до фанатів.
"Невакцинованим гравцям потрібно скоротити зарплати", – Капелло
"Футбол об'єднує мільйони українців. Коли ви на трибунах, у нас більше сил і легше дається перемога. Ваша підтримка дуже важлива для нас, але ковід став на заваді. Стадіони спорожніли.
Я вакцинувався від коронавірусу з метою захистити себе, щоб разом із командою здобувати нові перемоги. Вакцинований – значить захищений", – сказав Дмитро.
Наразі в Україні пройшли повноцінний курс щеплення майже 14 мільйонів людей.
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