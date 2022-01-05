Головною дійовою особою ролика був голкіпер Ворскли та збірної України Дмитро Різник, який і звернувся до фанатів.

"Невакцинованим гравцям потрібно скоротити зарплати", – Капелло

"Футбол об'єднує мільйони українців. Коли ви на трибунах, у нас більше сил і легше дається перемога. Ваша підтримка дуже важлива для нас, але ковід став на заваді. Стадіони спорожніли.

Я вакцинувався від коронавірусу з метою захистити себе, щоб разом із командою здобувати нові перемоги. Вакцинований – значить захищений", – сказав Дмитро.

Наразі в Україні пройшли повноцінний курс щеплення майже 14 мільйонів людей.