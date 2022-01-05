Ворскла эффектным видео призвала вакцинироваться – Ризнык в главной роли
19:09 - Читати українською
Полтавский клуб сделал общественно важное дело, призвав болельщиков делать прививки от коронавируса.
Главным действующим лицом ролика был голкипер Ворсклы и сборной Украины Дмитрий Ризнык, который и обратился к фанатам.
"Невакцинированным игрокам нужно сократить зарплаты", – Капелло
"Футбол объединяет миллионы украинцев. Когда вы на трибунах, у нас больше сил и легче дается победа. Ваша поддержка очень важна для нас, но ковод помешал. Стадионы опустели.
Я вакцинировался от коронавируса, чтобы защитить себя, чтобы вместе с командой одерживать новые победы. Вакцинированный – значит защищенный", – сказал Дмитрий.
На данный момент в Украине прошли полноценный курс вакцинации около 14 миллионов человек.
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