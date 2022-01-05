Главным действующим лицом ролика был голкипер Ворсклы и сборной Украины Дмитрий Ризнык, который и обратился к фанатам.

"Невакцинированным игрокам нужно сократить зарплаты", – Капелло

"Футбол объединяет миллионы украинцев. Когда вы на трибунах, у нас больше сил и легче дается победа. Ваша поддержка очень важна для нас, но ковод помешал. Стадионы опустели.

Я вакцинировался от коронавируса, чтобы защитить себя, чтобы вместе с командой одерживать новые победы. Вакцинированный – значит защищенный", – сказал Дмитрий.