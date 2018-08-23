Ворскла дізнається вердикт УЄФА щодо можливості проведення матчів ЛЄ у Полтаві наступного тижня

Невдовзі стане відомо, чи зможе Ворскла проводити матчі групового етапу Ліги Європи на домашньому стадіоні.

Рішення про допуск стадіону ім. Бутовського до матчів групового раунду Ліги Європи буде прийнято на наступному тижні, повідомляє FootballHub.

Сачко: Керівники Ворскли роблять все можливе, щоб ми грали домашні матчі Ліги Європи в Полтаві

Раніше повідомлялося, що інспекція УЄФА відвідає Полтаву для перевірки стадіону Ворскли.

До слова, Ворскла нещодавно презентувала нову систему освітлення на стадіоні та встигла провести перший матч проти Маріуполя після реконструкції стадіону.