Ворскла дізнається вердикт УЄФА щодо можливості проведення матчів ЛЄ у Полтаві наступного тижня

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Зоря – РБ Лейпциг: дурість Лєднєва та нульова нічия на користь луганців після першого тайму
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Ліга Європи: Селтік не впорався із Судувою, Астана і Мітьюлланд не перемогли без українцівЛіга Європи — 22:13 403
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Реал – найпопулярніша команда у світі за Інтернет-пошуками, в Україні – АяксІспанія — 21:50 542
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Пеллегріні готує зміни у стартовому складі Вест Хема: Ярмоленко може отримати свій шансАнглія — 16:53 1292
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