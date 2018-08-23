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Ворскла дізнається вердикт УЄФА щодо можливості проведення матчів ЛЄ у Полтаві наступного тижня

22:32 153 Читать на русском
Ворскла дізнається вердикт УЄФА щодо можливості проведення матчів ЛЄ у Полтаві наступного тижня
ФК Ворскла

Невдовзі стане відомо, чи зможе Ворскла проводити матчі групового етапу Ліги Європи на домашньому стадіоні.

Рішення про допуск стадіону ім. Бутовського до матчів групового раунду Ліги Європи буде прийнято на наступному тижні, повідомляє FootballHub.

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Раніше повідомлялося, що інспекція УЄФА відвідає Полтаву для перевірки стадіону Ворскли.

До слова, Ворскла нещодавно презентувала нову систему освітлення на стадіоні та встигла провести перший матч проти Маріуполя після реконструкції стадіону.

Теги
Ліга Європи Ворскла імені О. Бутовського Ворскла Ворскла
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