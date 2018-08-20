Інспекція УЄФА наближчим часом прибуде в Полтаву для перевірки стадіону Ворскли

Інспекція від УЄФА незабаром приїде в Полтаву для перевірки домашньої арени Ворскли.

Інспектори від УЄФА в найближчі чотири дні проведуть перевірку стадіону Ворскла імені Олексія Бутовського, щоб визначити готовність арени приймати матчі Ліги Європи, повідомили в програмі Профутбол.

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Якщо інспекція визнає, що стадіон готовий примати матчі єврокубків, то Ворскла буде грати свої домашні поєдинки Ліги Європи у Полтаві.

До слова, Ворскла нещодавно презентувала нову систему освітлення на стадіоні та встигла провести перший матч проти Маріуполя після реконструкції стадіону.