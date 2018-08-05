Сачко: Керівники Ворскли роблять все можливе, щоб ми грали домашні матчі Ліги Європи в Полтаві

Наставник Ворскли Василь Сачко прокоментував чутки про те, що стадіон у Полтаві може не отримати атестацію від УЄФА на проведення матчів Ліги Європи.

"Чи є ймовірність того, що ми будемо грати свої матчі Ліги Європи у Львові? Тут прекрасний стадіон і люди. Ми так часто їздимо до Львова, що відчуваємо себе як вдома.

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Проте ми боремося за свій стадіон і своїх уболівальників. Наші керівники роблять все можливе, щоб ми грали матчі Ліги Європи в Полтаві. А якщо хтось зі Львова прийде до Полтави, то будемо тільки раді", – розповів Сачко після матчу із Львовом.

До слова, нещодавно влада Полтави виділила 2,5 млн гривень на реконструкцію стадіону Ворскли.

Під час ремонту будуть встановлені турнікети та замінена система освітлення арени. Ремонт повинні закінчити до кінця вересня.

Реконструкція проводиться для можливості проведення на полтавському стадіоні матчів Ліги Європи.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру УПЛ між Ворсклою та Львовом, який повинен був бути зіграний у Полтаві, відбувся на домашній арені новачка УПЛ.

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