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На стадіоні Ворскли презентували нову систему освітлення

15:11 170 Читать на русском
На стадіоні Ворскли презентували нову систему освітлення
Ворскла представила нову систему освітлення стадіону

Полтавська Ворскла продовжує готувати свою домашню арену до матчів Ліги Європи.

Вчора, 17 серпня, на стадіоні Ворскла імені Олексія Бутовського було проведено фінальне тестування нової системи освітлення, повідомляє прес-служба полтавського клубу.

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Тестування проводили представники українського підприємства, а експерти з освітлення від УЄФА приїдуть в Полтаву вже наступного тижня, щоб оцінити проведену роботу.

Нове освітлення – 2200 Lux, що на 800 більше, ніж вимагає регламент УЄФА та на 1000 Lux більше від того, що було на стадіоні Ворскла раніше.

До слова, нещодавно влада Полтави виділила 2,5 млн гривень на реконструкцію стадіону Ворскли.

Нагадамо, реконструкція проводиться для можливості проведення на полтавському стадіоні матчів Ліги Європи.

Зазначимо, що матч 5-го туру УПЛ між Ворсклою та Маріуполем відбудеться вже на стадіоні Ворскла імені Олексія Бутовського.

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Україна5 тур

Ворскла - Маріуполь: Неділя 19 серпня 2018

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Ворскла - Маріуполь Ворскла імені О. Бутовського Ворскла Ворскла
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