Ворскла – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Ворскла приймає Динамо в матчі 8-го туру УПЛ 2019/20. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Ворскла – Динамо стартує о 17:00. У четвер кияни обіграли Мальме в Лізі Європи, перервавши безвиграшну серію тривалістю в 6 поєдинків. Олексій Михайличенко після першої своєї перемоги на чолі Динамо застосував значну ротацію, порівняно з грою проти шведів – тренер змінив півкоманди.

Після 6-ти матчів чемпіонату України "біло-сині" набрали 8 очок та посідають 8 місце. Ворскла має в активі 7 балів після 7-ми турів – це 10 сходинка турнірної таблиці. Лідирує Шахтар, який набрав максимальні 24 очки за підсумками 8-ми турів.

Ворскла – Динамо: анонс матчу УПЛ

Ворскла – Динамо: стартові склади команд

Ворскла: Каневцев, Пердута, Чеснаков, Баєнко, Артур, Скляр, Луїзао, Габелок, Кане, Ребенок. Васін

Запасні: Ткаченко, Альюн, Хебай, Мартиненко, Сапай, Петровіч, Стрижак

Динамо: Бущан – Караваєв, Бурда, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв, Гармаш – Циганков, Де Пена, Бєсєдін

Запасні: Бойко, Вербіч, Соль, Родрігес, Буяльський, Кадар, Кендзьора