Ворскла – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Ворскла принимает Динамо в матче 8-го тура УПЛ 2019/20. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Ворскла – Динамо стартует в 17:00. В четверг киевляне обыграли Мальме в Лиге Европы, прервав безвыигрышную серию продолжительностью в 6 поединков. Алексей Михайличенко после первой своей победы во главе Динамо применил значительную ротацию, по сравнению с игрой против шведов – тренер сменил полкоманды.

После 6-ти матчей чемпионата Украины "бело-синие" набрали 8 очков и занимают 8 место. Ворскла имеет в активе 7 баллов после 7-ми туров – это 10 ступенька турнирной таблицы. Лидирует Шахтер, набрал максимальные 24 очка по итогам 8-ми туров.

Ворскла – Динамо: анонс матча УПЛ

Ворскла – Динамо: стартовые составы команд

Ворскла: Каневцев, Пердута, Чеснаков, Баенко, Артур, Скляр, Луизао, Габелок, Кане, Ребенок. Васин

Запасные: Ткаченко, Альюн, Хебай, Мартыненко, Сапай, Петрович, Стрижак

Динамо: Бущан – Караваев, Бурда, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Гармаш –Цыганков, Де Пена, Беседин

Запасные: Бойко, Вербич, Соль, Родригес, Буяльский, Кадар, Кендзёра