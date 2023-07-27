Ворскла розпочинає свій єврокубковий шлях поєдинком проти Діли. Де дивитися гру онлайн підкаже "Футбол 24".

Вже сьогодні, 27 липня, Ворскла у польському місті Тихи проведе перший матч 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти грузинської Діли. Полтавці довго визначались з транслятором поєдинку і, зрештою, вирішили показати гру у прямому ефірі на своєму YouTube-каналі.

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Подивитись двобій можна за посиланням. Поєдинок розпочнеться о 20:30 за київським часом, а стартовий свисток дасть болгарський арбітр Нікола Попов.

Нагадаємо, переможець двоматчевої дуелі зіграє у третьому раунді кваліфікації ЛК проти найсильнішого у протистоянні між АПОЕЛем з Кіпру та сербською Войводіною.

Ворскла – Діла: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій