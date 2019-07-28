Ворскла – Зоря: Скрипник не прийшов на прес-конференцію після свого дебюту в УПЛ

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник не зміг дати коментар після матчу стартового туру Прем'єр-ліги з Ворсклою (1:0).

Український фахівець відразу ж після зустрічі вирушив на конференцію тренерів у Німеччину. Думкою про поєдинок з Ворсклою поділився тренер луганців Веселін Атанасов.

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"Що стосується гри, то очікували дуже важкого матчу. Три дні тому провели поєдинок в Лізі Європи. Був непростий переліт, ніч не спали, тому іншого не очікували. Однак дуже раді, що почали чемпіонат з перемоги.

Нам дещо сьогодні пощастило. У Ворскли було більше моментів, але в підсумку ми стали переможцями. Хочу привітати всіх хлопців, тренерський штаб, медичну службу. Всі ми доклали максимум зусиль для відновлення команди і підготовки її до гри.

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У стартовому складі ми зробили тільки три заміни, в порівнянні з минулою грою. Втома була, і це було видно. Є над чим працювати. Будемо додавати і сподіваюся, будемо краще виглядати далі. Найголовніше, щоб хлопці були здорові, швидко відновлювалися, і обходилися без травм в такому непростому циклі", – цитує Атанасова прес-служба Зорі.