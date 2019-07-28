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Ворскла – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд першого матчу нового сезону УПЛ

17:20 590 Читать на русском
Ворскла – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд першого матчу нового сезону УПЛ
Ворскла – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Луганська Зоря здолала полтавську Ворсклу в 1-му турі нового сезону в українській Прем'єр-лізі. Дивіться відео гола та огляд матчу.

 
Богдан Лєднєв 3’
3’ Богдан Лєднєв

Долю звітного поєдинку вирішив гол, забитий на самому початку зустрічі. Кочергін виборов м'яч на лівому фланзі й відкинув його на лінію штрафного майданчика, а там Богдан Лєднєв підробив його й пробив із лівої під опорну ногу Ткаченка – 0:1.

Зоря мінімально переграла Ворсклу в прем'єрному матчі УПЛ

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ворскла - Зоря Ворскла Ворскла Відеоновини Зоря Зоря
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