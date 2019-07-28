Ворскла – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд першого матчу нового сезону УПЛ

Луганська Зоря здолала полтавську Ворсклу в 1-му турі нового сезону в українській Прем'єр-лізі. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Долю звітного поєдинку вирішив гол, забитий на самому початку зустрічі. Кочергін виборов м'яч на лівому фланзі й відкинув його на лінію штрафного майданчика, а там Богдан Лєднєв підробив його й пробив із лівої під опорну ногу Ткаченка – 0:1.

Зоря мінімально переграла Ворсклу в прем'єрному матчі УПЛ