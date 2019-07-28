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Ворскла – Заря: Скрипник не пришел на пресс-конференцию после своего дебюта в УПЛ

17:47 252 Читати українською
Ворскла – Заря: Скрипник не пришел на пресс-конференцию после своего дебюта в УПЛ
Веселин Атанасов и Виктор Скрипник / фото: Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник не смог дать комментарий после матча стартового тура Премьер-лиги с Ворсклой (1:0).

 
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Украинский специалист сразу же после встречи отправился на конференцию тренеров в Германию. Мнением о поединке с Ворсклой поделился тренер луганчан Веселин Атанасов.

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"Что касается игры, то ожидали очень тяжелого матча. Три дня назад провели поединок в Лиге Европы. Был непростой перелет, ночь не спали, поэтому другого не ожидали. Однако очень рады, что начали чемпионат с победы.

Нам немного сегодня повезло. У Ворсклы было больше моментов, но в итоге мы стали победителями. Хочу поздравить всех ребят, тренерский штаб, медицинскую службу. Все мы приложили максимум усилий для восстановления команды и подготовки ее к игре.

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В стартовом составе мы сделали только три замены, по сравнению с прошлой игрой. Усталость была, и это было видно. Есть над чем работать. Будем добавлять и надеюсь, будем лучше выглядеть дальше. Самое главное, чтобы ребята были здоровы, быстро восстанавливались, и обходились без травм в таком непростом цикле", – цитирует Атанасова пресс-служба Зари.

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Ворскла - Заря Заря Заря Виктор Скрипник Виктор Скрипник
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