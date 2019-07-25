Зоря здобула впевнену виїзну перемогу над Будучностю в Лізі Європи

Дубль Артема Громова та гол Левана Арвеладзе дозволили луганській Зорі отримати комфортну перевагу в протистоянні проти чорногорської Будучності.

Зоря з перших хвилин налагодила контроль над м'ячем і почала організовувати швидкі атаки. Особлива ставка робилася на фланги, де фулбеки займали високу позицію й активно приймали діагональні передачі, а вінгери якісно стягували на себе захисників. На 6-й хвилині це могло завершитись пенальті у ворота чорногорців: після прострілу з правого краю Будківський скинув м'яч назад на Громова, а той впав після контакту із суперником – втім, арбітр Массімо Ірраті призначати пенальті не збирався.

Всього за хвилину відкрити рахунок міг Хомченоський, який ударом головою з центру карного майданчика замкнув скидку Будківського після вкидання з ауту – м'яч полетів точно в руки голкіперу. На 15-й Дмитро знову опинився у центрі уваги, змістившись на дриблінгу до лінії штрафного та пробивши по воротах – по центру, без проблем для Драгоєвіча. Втім, на 16-й чорногорцю довелося виймати сферу із сітки: Хомченовський класно пройшов по лівому флангу та віддав пас на хід Михайличенку, а той прострілив у спини захисникам на Громова – Артем потужно пробив у дотик, а м'яч рикошетом від захисника влетів у лівий нижній кут.

У Будучності до цього моменту нічого небезпечнішого за простріл Перовіча з правого флангу, вибитий Іванісеньою, не було. Зоря ж тримала м'яч, розривала суперника по флангах і вже за три хвилини після першого голу забила другий – точніше, луганцям подарували гол. Міліч у власному штрафному віддав пас на свого голкіпера, але той на прийомі задалеко відпустив сферу від себе – Будківський тут же увімкнувся та нав'язав боротьбу, в результаті якої м'яч відскочив до Громова. Артем забив у порожні ворота. 0:2!

Після цього Зоря прогнозовано відступила назад. Взнаки давався як комфортний рахунок та можливість ловити суперника на контрах, так і спека. Поєдинок збився на позиційну боротьбу з купою дрібних фолів та провокацій, але без особливих атак – можна згадати хіба-що кілька прострілів та скидок без завершення на 30-х хвилинах. Будучность могла покарати Зорю за пасивність на 36-й, коли Болєвіч прямим ударом зі штрафного метрів з 20-ти пробив у правий кут – Шевченко врятував "мужиків". На 41-й же головою замикав подачу з правого флангу Бакіч, але Шевченко спіймав м'яч, а рефері зафіксував у Душана офсайд.

Завершення першого тайму вийшло доволі нервовим. Зоря тримала м'яч 63% ігрового часу й ледь не влаштувала розгром на 45-й хвилині, коли Будківський випередив захисника на дальній стійці та замкнув прострільну передачу Михайліченка – повз ворота! Будучность відповіла у компенсований час кутовим, подачу з якого головою замкнув Дам'яновіч – Шевченко витягнув м'яч з-під лівої стійки. На цьому арбітр Массімо Ірраті відправив команди відпочивати.

Одразу по перерві Бранко Брновіч кинув у бій Зурабіцу та Раічковіча. Важко сказати, наскільки їх вихід вплинув на гру чорногорців, але вони забігали набагато активніше. Вже на 47-й хвилині вони вимагали пенальті, натякаючи на гру Чеберка рукою у власному штрафному, але рефері мовчав. На 49-й трибуни ухнули після кутового, подачу з якого замкнув Болєвіч – над поперечиною. Втім, після цього гострота від господарів пішла на спад, а Зоря провела кілька перспективних позиційних атак. На 50-й луганці могли навіть забити третій гол – Громов увірвався у штрафний та прострілив з лінії воротарського на Будківського, а захисники Будучності при спробі винести м'яч ледь не закотили його у власні ворота.

Коли вже здалося, що Будучность остаточно приборкали, та скоротила відставання у рахунку. На 60-й хвилині чорногорці заробили кутовий, Перовіч на дальній стійці прийняв подачу з нього та прострілив вздовж воріт, а м'яч рикошетом від Чеберка влетів у кут – 2:1. На 62-й же господарі ледь не відігрались: Перовіч отримав передачу, поклав корпус і потужно пробив метрів з 25-ти – м'яч просвистів над поперечиною! Віктор Скрипник одразу зняв з гри Юрченка й випустив на поле свіжого Луньова, що дуже швидко заспокоїло гру.

70-ті хвилини пройшли доволі беззубо. Команди втомилися й почали проводити заміни, хтось валявся на газоні, була купа фолів, але з гострих моментів можна згадати хіба що кутовий на 73-й – тоді Хомченовський випередив захисника й замкнув подачу потужним, але неточним ударом з близької дистанції. Загалом же Зоря тримала ініціативу й краще працювала з м'ячем, в той час як у Будучності взагалі нічого контруктивного не було. Зрештою, луганці реалізували свою перевагу в класі на 82-й хвилині: Луньов отримав передачу на правий фланг, обіграв Болєвіча та увійшов на край штрафного, звідки прострілив під удар Арвеладзе – Леван же впевнено пробив у сітку. 1:3.

На останніх хвилинах рахунок міг змінитися в обидві сторони. Спочатку пощастило Зорі: на 87-й після штрафного удару метрів з 20-ти м'яч ледь не зламав поперечку, відскочивши на лінію воріт – повтор показав, що сфера не перетнула стрічку. На 88-же пронесло Будучность, яка пропустила прорив Луньова з правого флангу в карний майданчик з обвідним пострілом у дальній кут – м'яч пролетів у сантиметрах від стійки.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу луганського клубу. Матч-відповідь відбудеться за тиждень у Запоріжжі.