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Ворскла – Заря – 0:1 – видео гола и обзор первого матча нового сезона УПЛ

17:20 177 Читати українською
Ворскла – Заря – 0:1 – видео гола и обзор первого матча нового сезона УПЛ
Ворскла – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

Луганская Заря одолела полтавскую Ворсклу в 1-м туре нового сезона в украинской Премьер-лиге. Смотрите видео гола и обзор матча.

 
Богдан Леднев 3’
3’ Богдан Леднев

Судьбу отчетного поединка решил гол, забитый в самом начале встречи. Кочергин получил мяч на левом фланге и отбросил его на линию штрафной, а там Богдан Леднев подработал его и пробил с левой под опорную ногу Ткаченко – 0:1.

Заря минимально переиграла Ворсклу в премьерном матче УПЛ

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ворскла - Заря Ворскла Ворскла Видеоновости Заря Заря
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