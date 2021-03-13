Ворскла – СК Днепр-1 – 0:1 – видео гола и обзор матча
19:24 - Читати українською
СК Днепр-1 продолжил свою успешную серию в 2021 году в УПЛ, обыграв Ворсклу в матче 18-го тура. Смотрите видео гола и обзор матча Ворскла – СК Днепр-1.
завершено
Артем Довбик 41’
Дуглас 53’
41’ Артем Довбик
53’ Дуглас
Команды начали встречу с раскачки, а под конец первого тайма Довбик отличился классным голом, сначала выиграв борьбу за мяч, немного продвинулся и классно пробил в левую девятку. Во втором тайме СК Днепр-1 остался в меньшинстве, однако Ворскла так и не смогла использовать свое преимущество.
СК Днепр-1 в меньшинстве удержал победу над Ворсклой – полтавчане потерпели первое поражение в 2021 году
Таким образом, днепряне набрали 19 очков и поднялись на 8 место, Ворскла с 28 пунктами осталась пятой.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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