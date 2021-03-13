СК Днепр-1 продолжил свою успешную серию в 2021 году в УПЛ, обыграв Ворсклу в матче 18-го тура. Смотрите видео гола и обзор матча Ворскла – СК Днепр-1.

Команды начали встречу с раскачки, а под конец первого тайма Довбик отличился классным голом, сначала выиграв борьбу за мяч, немного продвинулся и классно пробил в левую девятку. Во втором тайме СК Днепр-1 остался в меньшинстве, однако Ворскла так и не смогла использовать свое преимущество.

СК Днепр-1 в меньшинстве удержал победу над Ворсклой – полтавчане потерпели первое поражение в 2021 году

Таким образом, днепряне набрали 19 очков и поднялись на 8 место, Ворскла с 28 пунктами осталась пятой.