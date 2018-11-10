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Ворскла – Шахтар: лідери обох команд пропустять матч

13:22 417 Читать на русском
Ворскла – Шахтар: лідери обох команд пропустять матч
Ворскла – Шахтар: лідер обох команд пропустять матч

Шахтар і Ворскла мають кадрові проблеми перед очним матчем у 15 турі УПЛ.

У полтавської команди переповнений лазарет. Продовжують відновлення від травми Олександр Кобахідзе, Дмитро Кравченко і Денис Васін. Через перебір жовтих карток у поєдинку проти Шахтаря не зіграє Карека і капітан Ворскли Володимир Чеснаков. Також не зможе взяти участь у зустрічі Владислав Кулач, який належать "гірникам", і не за умовами орендної угоди не може грати проти донеччан.

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У Шахтаря втрати не менш вагомі: також через перебір "гірчичників" пропустить матч Тарас Степаненко. Під питанням і участь у матчі Марлоса, який тільки нещодавно повернувся у загальну групу "гірників".

Поєдинок 15-го туру УПЛ між Ворсклою і Шахтарем відбудеться завтра. Початок матчу о 19:30.

Нагадаємо, обидві команди зазнали поразок посеред тижня у матчах єврокубків. Манчестер Сіті каменя на камені не залишив від Шахтаря, а Ворскла у рідних стінах мінімально поступилась Карабаху.

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Україна15 тур

Ворскла - Шахтар: Неділя 11 листопада 2018

Ворскла
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Шахтар
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