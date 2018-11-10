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Ворскла – Шахтер: лидеры обеих команд пропустят матч

13:22 51 Читати українською
Ворскла – Шахтер: лидеры обеих команд пропустят матч
Ворскла – Шахтер: лидеры обеих команд пропустят матч

Шахтер и Ворскла имеют кадровые проблемы перед очным матчем в 15 туре УПЛ.

У полтавской команды переполнен лазарет. Продолжают восстановление от травмы Александр Кобахидзе, Дмитрий Кравченко и Денис Васин. Из-за перебора желтых карточек в поединке против Шахтера не сыграет Карека и капитан Ворсклы Чеснаков. Также не сможет принять участие во встрече Владислав Кулач, который принадлежит "горнякам", и по условиям арендного соглашения не может играть против дончан.

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У Шахтера потери не менее весомы: также из-за перебора "горчичников" пропустит матч Тарас Степаненко. Под вопросом и участие в матче Марлоса, который только недавно вернулся в общую группу "горняков".

Поединок 15-го тура УПЛ между Ворсклой и Шахтером состоится завтра. Начало матча в 19:30. Напомним, обе команды потерпели поражения посреди недели в матчах еврокубков.

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Украина15 тур

Ворскла - Шахтер: Воскресенье 11 ноября 2018

Ворскла
до матча
1
дн
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5
час
:
31
мин
Шахтер
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