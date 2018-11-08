"Кашшаї не виправити! Клоун!" або З українськими арбітрами не все так погано: реакція соцмереж на матч Ман Сіті – Шахтар

Донецький Шахтар зазнав ще однієї принизливої поразки від Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів. "Гірники" вперше під керівництвом Паулу Фонсеки програли з таким великим рахунком.

Шахтар був розгромлений Манчестер Сіті на Етіхад з рахунокм 0:6. Команда Паулу Фонсеки поступилась чемпіонам Англії за усіма статтями, однак деякі українські експерти відзначили роль провального суддівства Віктора Кашшаї у британському фіаско "гірників". Чимало фахівців згадують Євро-2012, коли угорський рефері перейшов дорогу збірній України. Тоді, нагадаємо, горе-арбітр не помітив, як м'яч після удару Марко Девіча перетнув лінію воріт збірної Англії.

Манчестер Сіті – Шахтар: Гвардіола як знак історичної ганьби в матчі ЛЧ, крутий Зінченко передає привіт

"Фраза "Ну ти й Кашаї!" тепер знову звучить образливо", – глузує над ганебним рішенням угорського судді коментатор каналів Футбол 1 / Футбол 2 Кирило Круторогов.

Фраза «Ну ти й Кашаї!» тепер знову звучить образливо — Кирило Круторогов (@Krutorogov) 7 листопада 2018 р.

"Може не все так погано з українськими арбітрами?", – іронізує журналіст програми ПРОФУТБОЛ та коментатор 2+2 Роман Бебех.

Може не все так погано з укр арбітрами? — Роман Бебех (@roman_bebekh) 7 листопада 2018 р.

"Дайте історії повторитися, сказав той же асистент Кашшаї, який не зарахував гол України в ворота Англії на ЄВРО-2012", – написав у Твіттері журналіст Костянтин Андріюк.

Дайте історії повторитися, сказав той же асистент Кашшаї, який не зарахував гол України в ворота Англії на ЄВРО-2012 :) — Andriyak (@Andriyak) 7 листопада 2018 р.

Згадав про рокову помилку угорського рефері на Євро-2012 й ведучий програми ПРОФУТБОЛ Ігор Циганик: "Кашаї не виправити!!! Клоун!".

Кашаї не виправити!!! Клоун! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 7 листопада 2018 р.

Офіційний аккаунт донецького Шахтаря у Твіттері також обурюється рішенням Кашшаї: "Що це було?! Суддя ставить пенальті за те, що Стерлінг колупнув газон і впав".

ЧТО ЭТО БЫЛО?!



Судья ставит пенальти за то, что Стерлинг ковырнул газон и упал.#МанСитиШахтер — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 листопада 2018 р.

А ось головний редактор інформаційних проектів телеканалу новин 24 Анатолій Яворський потролив Стерлінга кумедним мемом.

"Абсолютно природня історія. Рефері з топ чемпіонатів попри усі свої помилки судять більш якісно, адже після чемпіонату Угорщини (України, Польщі) працювати на рівні ЛЧ це зовсім інша історія. Інші швидкості, інший тиск авторитетів, інша якість симуляцій та хитрощів. Тому усі ці мілорадомажичі то завше великий шанс у серйозній грі отримати великі помилки. Ну й звичайно ЛЧ без WAR то жлобство. А от Кашшаї глобально майже не винен, прям як Рафік. Мало хто згадає, що 2012-го помилка була не його, а помічників, і гол точно не можна було зараховувати через офсайд. Цього ж разу побачити симуляцію мав лайнсмен, адже позиція позаду інциденту якраз швидше дає уяву фолу, якого не було", – покепкував над суддівством Кашшаї коментатор каналів Футбол 1 / Футбол 2 Роберто Моралес.

"Так, ми програли купу підбирань і безліч єдиноборств, у нас не було великої кількості володіння м'ячем, зате були величезні розриви між лініями... Але чорт візьми, якого хр*на судді потрібно було ще допомагати МС? Ну які там до біса пенальті? У першому епізоді просто 0 і Кашiаї на паличці, у другому ще можна засумніватися, але Стьопа явно грав в мяч

Відразу згадується точка у ворота гірників в матчі з Реалом e 2015 році, коли м'яч потрапив у спину Срні. А ще вилучення Кучера на 3 хвилині у грі з Баварією навесні 2015 року. Тоді, до речі, німців тренував Гвардіола", – відзначив роль суддівства у погромі Шахтаря журналіст Костянтин Дьома.

Натомість, футбольний аналітик Євген Гресь робить акцент на класній грі Манчестер Сіті: "Справа не в тому, як ці космонавти атакують. Подивіться, як вони обороняються".

"Зрозуміло, що Ман Сіті і без допомоги Кашшаї знову пройшовся катком. Тільки ось в плей-офф шейхів чекають Барселони, Ювентуси і Ліверпулі (якщо Ліверпуль вийде)", – іронізує над перспективами команди Гвардіоли журналіст Роман Ляшенко.